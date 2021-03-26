صور وفيديو.. 32 قتيلا و91 مصابا في تصادم قطارين بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 32 شخصًا قتلوا في حادث تصادم قطارين، اليوم الجمعة، بمحافظة سوهاج في صعيد مصر وأن الحادث خلف كذلك عشرات الجرحى.

وقال بيان صادر عن الوزارة "أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج".



ورفعت الوزارة، في بيان جديد، حصيلة الجرحى إلى 91 شخصا. كانت وزارة الصحة أفادت، في وقت سابق، بسقوط 84 مصابا، مضيفة أنه "فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى المستشفيات".

وتقع بمحافظة سوهاج على بعد نحو 450 كلم عن العاصمة القاهرة جنوبًا.

وأظهرت صور ومقطع فيديو قصير، من مكان الحادث، خروج بعض عربات أحد القطارين عن القضبان وأخرى انقلبت عند ترعة مياه.