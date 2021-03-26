بدء التجارب على لقاح الأطفال دون سن 12 عاماً

قالت شركة فايزر للأدوية إنها بدأت في دراسة لتوفير جرعات لقاح كوفيد19- للأطفال، وهي تجربة ستشمل في النهاية أكثر من 4500 طفل دون سن 12 عامًا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة «أن التجربة المكونة من جزأين ستدرس أولاً: ثلاثة مستويات للجرعات في 144 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما».

وذكرت الشركة أنه بمجرد تحديد الجرعة المناسبة لكل فئة من الفئات العمرية الثلاث، سيتم تسجيل 4500 طفل إضافي في الولايات المتحدة وأوروبا في الجزء الثاني من التجربة، والتي ستبحث في التحمل الآمن والقدرة المناعية للقاح.

وسيحصل ثلثا الأطفال في المرحلة الثانية على اللقاح، وسيحصل الباقون على جرعات وهمية. وبعد ستة أشهر، سيتم إخبار جميع المشاركين بالجرعة التي تلقوها، وهي عملية تسمى إلغاء التعمية، وسيتم تقديم الجرعات الفعالة لأولئك الذين حصلوا على جرعات وهمية.

وتقوم فايزر حاليا أيضا بتجربة لقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا والتي تضم 2259 مشاركًا.



