لقي خمسة أشخاص مصرعهم، بينهم ثلاثة من أسرة واحدة، في إعصار ضرب ألاباما حيث أعلنت السلطات أيضاً حال الطوارئ في عدد من مناطق هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتّحدة.

وقالت حاكمة الولاية كاي آيفي «أدعو كلّ الموجودين في طريق هذه الأعاصير (...) إلى البقاء في حالة تأهّب».

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت صور للدمار الذي خلّفته الأعاصير والعواصف التي ضربت الولاية وقد ظهر فيها حطام يتطاير في السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضرّرة.

وفي بلدة أوهاتشي، قتل ثلاثة أشخاص من نفس العائلة كانوا في «مبنى خشبي»، في حين قتل شخص رابع كان في منزل متنقّل، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس بات براون الطبيب الشرعي في مقاطعة كالهون.

وأوضح الطبيب الشرعي أنّ شخصاً خامساً لقي مصرعه في ويلينغتون من جرّاء الإعصار.

ودعت خدمات الطوارئ في مقاطعة كالهون السكّان إلى «الاحتماء على الفور».

بدوره أعلن مكتب قائد شرطة كالهون وقوع «أضرار كبيرة» في أوهاتشي وبالقرب من ويلينغتون، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقاً لموقع «باور آوتدج دوت يو إس» فإنّ أكثر من 35 ألف منزل في ألاباما كانت لا تزال من دون كهرباء حتى وقت متأخّر من عصر الخميس.

وتوقّع مسؤولون أن يستمرّ الطقس السيّء حتّى المساء.

