مصر تحدد الفترة الزمنية لانتهاء أزمة قناة السويس

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن جهود تعويم الناقلة العملاقة "ايفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي، وسدت مجرى القناة، مما نجم عنه تعطيل الملاحة في الممر المائي الحيوي، قد تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، على الأقل.

ويزيد ذلك من احتمال حدوث تداعيات أوسع جراء الحادث الذي أثر بالفعل على عمليات تدفق شحنات النفط والحبوب والسيارات في العالم.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مهمة تعويم ناقلة الحاويات العملاقة التي تزن 200 ألف طن ويبلغ طولها حوالي 400 متر، تتطلب أسبوعا من العمل، على الأقل، بل ربما أكثر. وكان من المتوقع في بداية الأمر أن تستمر جهود الانقاذ يومين.

ولم تفلح جهود تعويم السفينة منذ يوم الثلاثاء الماضي، باستخدام قاطرات وجرافات، وهي معدات تبدو صغيرة جدا مقارنة بحجم الناقلة الجانحة.

وبحسب بيانات بلومبرج، ارتفع عدد الناقلات التي تنتظر حل المشكلة وعبور القناة إلى 240 ، وهي تحمل شحنات من النفط والبضائع الاستهلاكية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وكان عدد هذه الناقلات 186 أمس الأول الأربعاء.

ونقلت بلومبرج عن راندي جيفنز، النانب الأول لأبحاث الأسهم والطاقة البحرية بشركة الخدمات المالية الأمريكية، جيفريز، القول إنه في حال ترك الحاويات على ظهر "إيفر جيفن"، فإن جهود تعويم الناقلة قد تستكمل بحلول يوم الخميس المقبل، بمساعدة المد والجزر. أما في حال تفريغ الحمولة من الناقلة أو إجراء إصلاحات واسعة النطاق في مجرى القناه، " فإن فترة التوقف قد تمتد، بكل تأكيد، إلى أسبوعين، على الأقل".

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أمس الخميس تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً،لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات التي ترفع علم بنما. ولم يتطرق ربيع إلى المدة التي قد تستغرقها جهود تعويم السفينة، على وجه التحديد.