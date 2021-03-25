العراق يتسلم أول شحنة لقاح كورونا من «كوفاكس»

تسلم العراق 336 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لمرض كوفيد-19، اليوم الخميس.

وهذه أول شحنة تصله في إطار مشروع "كوفاكس" الهادف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.

كان وزير الصحة حسن التميمي في مطار بغداد لاستقبال الشحنة ومشاهدة تفريغها في شاحنات مبردة. وقال إنها ستوزع على وجه السرعة في مناطق بأنحاء البلاد.

كان العراق قد تسلم أول لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهي عبارة عن 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" تبرعت بها الصين، في الثاني من مارس الجاري.

وسجل البلد أعلى حصيلة إصابات يومية جديدة على الإطلاق بلغت أكثر من 6500 الخميس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 815605.

وفرضت السلطات حظر تجول أثناء الليل في مسعى لاحتواء الجائحة.

ويستهدف مشروع "كوفاكس"، المدعوم من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، تأمين ملياري جرعة لقاح للدول ذات الدخل المنخفض بنهاية عام 2021.