الإمارات: هجمات الحوثي استخفاف بالأعراف الدولية

أبوظبي، عدن (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة أمس، من خلال طائرات مفخخة، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، برصد نشاط حوثي معاد، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة باتجاه المملكة من مناطق سيطرة الميليشيات. وأكد التحالف اعتراض وتدمير 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة. وأضاف أن المسيرات الحوثية المفخخة حاولت استهداف جامعتي نجران وجازان جنوب المملكة، وأضاف أن «الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية». وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.

إلى ذلك، عبرت الحكومة اليمنية عن أملها في اتخاذ ميليشيات الحوثي للقرار الصحيح والعودة إلى جادة الصواب ووقف عدوانها على الشعب اليمني، والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الدولية.

وأشار وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، إلى الترحيب الدولي والإقليمي الواسع بالمبادرة السعودية والتي حظيت بتأييد وترحيب فوري من الحكومة اليمنية رغبة منها بإنهاء الصراع سلمياً، وتحقيق المصالحة الوطنية، وعبر عن أمله في اتخاذ ميليشيات الحوثي للقرار الصحيح والعودة إلى جادة الصواب ووقف عدوانها على الشعب اليمني والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وتطرق ابن مبارك إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وخاصة الشق الأمني والعسكري لتثبيت الأمن والاستقرار في عدن والمناطق المحررة، لافتاً إلى أهمية دعم الحكومة للتمكن من القيام بواجبها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وبشكل خاص خدمة الكهرباء.

كما تحدث وزير الخارجية عن استمرار التصعيد الحوثي في محافظة مأرب والانتهاكات المستمرة بقصف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية، منوهاً بأهمية الضغط على الميليشيات لوقف عدوانها وإنهاء حربها العبثية على اليمنيين.

من جانبه، عبر المبعوث السويدي عن ترحيب بلاده بالمبادرة السعودية، ودعمها لجهود إحلال السلام ووقوفها مع وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أعلن عن مبادرة جديدة لإنهاء حرب اليمن. وأوضح ابن فرحان أن المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف أن التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، كما سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.