الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في لحج وتعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شنّ الجيش اليمني أمس، هجوماً معاكساً تمكن خلاله من تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية بمديرية «القبيطة» شمال محافظة لحج، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وقال مصدر عسكري: إن «قوات الجيش أحبطت هجوماً شنته ميليشيات الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة القبيطة وشنّت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير تباب الكرب المطلة على منطقة المغنية بالقرب من جبل جالس الاستراتيجي». وأضاف المصدر: «أن المعارك أسفرت أيضاً عن مصرع وجرح ما لا يقل عن 15 عنصراً من ميليشيات الحوثي، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، فيما استعاد الجيش عددًا من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة».

وفي سياق متصل، حرر الجيش اليمني، أمس، مواقع جديدة في جبهة «مقبنة» غرب تعز ومقتل وأسر عدد من عناصر الميليشيات.

وقال مصدر عسكري: «إن المواجهات مع الميليشيات الحوثية أسفرت عن تحرير وتأمين جبل العودين والمطاحن بمقبنة بشكل كامل».

وأشار المصدر إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وأسر اثنين من تلك العناصر واغتنام ذخائر وأسلحة متوسطة وما زالت المواجهات مستمرة.

وفي مأرب، قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات بنيران الجيش في جبهة «العبدية».

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش تصدت لهجوم شنته الميليشيات على مواقعها في جبهة «العبدية». وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش كبدت الميليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر في أرواح عناصرها وتدمير معدات قتالية.

إلى ذلك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارات تعزيزات لميليشيات الحوثي، كانت في طريقها إلى جبهة «الكسارة» غربي المحافظة. وأسفر القصف عن تدمير عدد من المدرعات ودبابة ومصرع من كانوا على متنها.