وفد سوداني يبحث في جوبا تنفيذ اتفاق السلام

أسماء الحسيني، وكالات (القاهرة، الخرطوم)

توجه وفد سوداني رفيع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني إلى جوبا عاصمة جنوب السودان أمس، في زيارة رسمية.

وضم الوفد السوداني عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، ووزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف آدم الضي.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» إن الزيارة لحضور التكريم الذي تقيمه حكومة جنوب السودان بالتعاون مع اتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا لقادة السلام، فيما قالت مصادر سودانية لـ«الاتحاد» أن الوفد سيبحث تنفيذ عملية اتفاق جوبا للسلام في السودان الذي وقعته الحكومة السودانية مع الجبهة الثورية في أكتوبر الماضي، إضافة إلى استكمال عملية السلام مع الحركات غير الموقعة على الاتفاق، فضلاً عن بحث التطورات الإقليمية، وتداعيات الخلاف السوداني الإثيوبي، وتطورات أزمة سد النهضة.

وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد التقى في وقت سابق برئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في جوبا، وناقش معه إمكانية استئناف المفاوضات مجدداً.

إلى ذلك، يصل المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث إلى الخرطوم يوم الأحد المقبل في زيارة للسودان ضمن جولة إقليمية تشمل مصر، وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى.

وذكرت الوكالة السودانية للأنباء «سونا» أمس، أن وفداً يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة يرافق المبعوث الأميركي خلال الزيارة. وأشارت الوكالة إلى أن المبعوث الأميركي سيلتقي خلال الزيارة، التي تستغرق يومين، عدداً من المسؤولين السودانيين لمناقشة تطورات ملف التفاوض بشأن سد النهضة ودعم الانتقال الديمقراطي.