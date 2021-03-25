سلطنة عمان تقرر الإغلاق الليلي لمواجهة «كورونا»

مسقط (وكالات)

أعلنت سلطنة عمان، أمس، الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، اعتباراً من الأحد المقبل وحتى صباح الخميس الثامن من شهر أبريل المقبل.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن ذلك جاء في بيان أصدرته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. ونقلت عن البيان القول: إن اللجنة اطلعت على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعا متصاعدا تزداد خطورته يوماً بعد يوم لحالات الإصابة وعدد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، مشيرة إلى أن توقعات المختصين بأن الفترة من أول أبريل وحتى 31 مايو‏ المقبلين ستكون فترة صعبة وحرجة للغاية في وضع الجائحة في السلطنة.

وأكدت اللجنة أنه لتجنب الأسوأ فإنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليا خلال الفترة المذكورة.

كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس المقبل، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الـ 12 الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.