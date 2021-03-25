خادم الحرمين ورئيس وزراء العراق يتفقان على توسيع التعاون الثنائي

أبوظبي (الاتحاد) - اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية.

ونوه العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي، خلال اتصال مرئي، بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد الجانبان بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن بيان ختامي صدر في أعقاب اللقاء.

كما أكدا على دور مجلس التنسيق السعودي-العراقي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمنت المملكة العربية السعودية جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والتنمية في العراق.

كما ثمن العراق المبادرات التي قدمتها له المملكة العربية السعودية في مجال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأكد رئيس الوزراء العراقي دعم بلاده لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.