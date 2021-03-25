بايدن يهدد كوريا الشمالية بالرد إذا صعدت

هدد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بالرد إذا صعدت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية.

وأضاف، في أول مؤتمر صحافي له في البيت الأبيض «نتشاور مع شركائنا وحلفائنا. وستكون هناك ردود فعل إذا اختاروا التصعيد».

وتابع أنه «مستعد لإنشاء شكل من أشكال الدبلوماسية» مع كوريا الشمالية، لكن «يجب أن تكون مشروطة بالنتيجة النهائية لنزع السلاح النووي».

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وهذا أول مؤتمر صحفي يعقده بايدن منذ وصوله إلى الرئاسة يوم 20 يناير الماضي.

كانت كوريا الشمالية أجرت، الأحد، تجارب صاروخية بعد أيام فقط على قيام وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين لويد أوسن وأنتوني بلينكن بزيارة إلى الهاصمة الكورية الجنوبية سيول.

واعتبرت تلك التجارب أول تحدّ علني لإدارة الرئيس بايدن.