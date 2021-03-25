«حرب اللقاحات» تهيمن على قمة الاتحاد الأوروبي

تهيمن حرب اللقاحات على قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي الساعي إلى سد النقص في توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد بعد نحو ثلاثة أشهر من إطلاق حملات وطنية للتطعيم في كل دول التكتل الأوروبي.

وتعالج القمة، التي انطلقت اليوم الخميس، الخلاف بين بروكسل ولندن حول تصدير اللقاحات.

مع انتشار موجة ثالثة من الوباء في كل أنحاء أوروبا، يتوقع أن يعالج الاتحاد الأوروبي، خلال قمته الافتراضية التي يحضرها الرئيس الأميركي جو بايدن، مسألة بطء حملات التطعيم في القارة ومشاكل تسليم لقاحات «أسترازينيكا» من بريطانيا.

وقال زعماء الدول الأعضاء الـ27 في مسودة استنتاجات «الإسراع في إنتاج اللقاحات وتسليمها وتقديمها ما زال ضرورياً من أجل التغلب على الأزمة، ويجب تكثيف الجهود في هذا الاتجاه».

وأكد الاتحاد الأوروبي والسلطات البريطانية، أمس الأربعاء، العمل على حل «يخدم مصلحة الطرفين» لتسوية الخلاف المتعلق بتصدير اللقاحات.

وفي مواجهة «وضع وبائي خطير جداً»، شددت المفوضية الأوروبية آلية الإشراف على تصدير اللقاحات التي أقرت في يناير الماضي ما أثار انتقادات لندن، الوجهة الرئيسة للجرعات المصدرة من القارة الأوروبية.

وصدّر الاتحاد الأوروبي نحو 10 ملايين جرعة من كل اللقاحات إلى المملكة المتحدة لكنه لم يتلق في المقابل أي جرعة منتجة لديها، رغم أنّ العقد الموقع مع «أسترازينيكا» ينص على إرسال جرعات من مصنعين في المملكة المتحدة.

وأوضحت المجموعة أنّ عقدها مع لندن يفرض عليها منح الأولوية للطلبات البريطانية.

بدورها، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من أن الاتحاد الأوروبي «يصدّر على نطاق واسع» ولكن «يجب السير في الاتجاهين».

وسارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى التنديد بهذه الإجراءات وحذر من عواقب «الحواجز التعسفية» على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.