السيسي: مصر تدعم بالكامل السلطة الجديدة في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، دعم بلاده الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كافة المجالات، وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأكد السيسي ثبات الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأضاف أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية بهدف تحقيق أولويات الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص التقدير والعرفان للمساندة المصرية الصادقة لشقيقتها الليبية منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، مثمناً في هذا الإطار دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة والمستمرة في دعم أشقائها في ليبيا، في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث أنه تم الاتفاق على تكثيف المشاورات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من الجانبين خلال الفترة المقبلة.

كان المنفي وصل على رأس وفد إلى العاصمة القاهرة، مساء أمس الأربعاء، فى أول زيارة لمصر منذ انتخابه فى الخامس من فبراير الماضي.