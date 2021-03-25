موريتانيا تعتقل رجلاً هدد بتفجير طائرة

أفادت وكالة الأنباء الموريتانية، صباح اليوم الخميس، باعتقال رجل هدد بإحراق طائرة تابعة للخطوط الجوية الموريتانية على أرضية مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي".

وأضافت الوكالة، على موقعها الإلكتروني، أن عملية الاعتقال تمت بنجاح ودون خسائر، لافتة إلى أن الشخص المذكور يدعي وجود مشكلة له مع موريتانيا.

كما ادعى أنه يحمل الجنسية الأميركية.

وكان مصدر ملاحي في مطار نواكشوط الدولي قال إن شخصاً اقتحم طائرة كانت خالية من الركاب، هدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها.