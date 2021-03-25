عُمان تفرض إجراءات جديدة لكبح تفشي كورونا

قررت سلطنة عمان، اليوم الخميس، إغلاق الأنشطة التجاريّة ليلا ومنع حركة الأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية أن هذه الإجراءت تدخل حيز التنفيذ "اعتبارًا من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021م".

جاء ذلك بعد اجتماع لجنة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن كورونا في السلطنة.