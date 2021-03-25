بريطانيا: لدينا صفقة "حصرية" مع أسترازينيكا

قال وزير الصحة البريطاني، إن بريطانيا لديها عقد "حصري" لشراء لقاح فيروس كورونا مع شركة أسترازينيكا، بينما يرتكز عقد الاتحاد الأوروبي على أساس قاعدة "أفضل الجهود".

وقال الوزير مات هانكوك لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الجانبين يتطلعان إلى حل نزاع حول تسليم اللقاح.

لكنه أضاف أن التكتل ينبغي ألا يحاول تعليق تصدير اللقاحات من موقع في هولندا إلى بريطانيا أو ينفذ هذا التعليق، بسبب طبيعة الاتفاقات التعاقدية التي أبرمت مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة.

وقال للصحيفة اليوم الخميس: "أعتقد أن دول التجارة الحرة تتبع قانون العقود.. لدينا صفقة حصرية".

كما قال: "عقدنا يتفوق على عقدهم. إنه يسمى قانون العقود، إنه واضح للغاية".

وشدد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء الضوابط على صادراته من اللقاحات بشكل أكبر، مما سمح بوقف الشحنات المتجهة إلى أي مكان تقريباً.

وأثارت هذه الخطوة تحذيرات من لندن، أحد أكبر المتلقين لجرعات اللقاح التي ينتجها الاتحاد الأوروبي. وأعربت دول أعضاء، من بينها بلجيكا وأيرلندا، عن قلقها بشأن رد الفعل العكسي المحتمل على عمليات الوقف.

كما أصدرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً مساء الأربعاء قالا فيه إنهما يعملان على "وضع مربح للجانبين" من أجل "توسيع إمدادات اللقاح لجميع مواطنينا".