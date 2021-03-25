ألمانيا.. لا يمكننا إيقاف موجة كورونا دون إغلاق

أعلن رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه يرى أنه لا يمكن إيقاف الزيادة الأخيرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلا بمساعدة إغلاق.

وقال لوتار فيلر، إنه ليس هناك أي حل آخر، إلى أن يصير لدى أغلب المواطنين مناعة ضد الفيروس، وأضاف: "لا يمكننا وقف هذه الزيادة، إلا من خلال إغلاق جديد للبلاد".

وصرح باللغة الإنجليزية خلال الفعالية بأن أية "أدوات" أخرى للحد من الموجة الثالثة ليست متوافرة حالياً، وأوضح أن المعهد يفترض أنه يجب أن يكون 80 بالمئة تقريباً من المواطنين محصنين ضد الفيروس من أجل وقف أية موجة جديدة، وقال: "إلى أن يتم تحقيق ذلك لن نكون بأمان".

وأكد أنه لابد من إتباع جميع الإجراءات الاحترازية المعروفة مثل ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) وتقليص الاختلاط مع آخرين إلى أن يتم إحداث تقدم في حملات التطعيم.



