أميركا ترحب بقرار الحكومة اليمنية بشأن ميناء الحديدة

رحبت الولايات المتحدة بخبر السماح لأربع سفن وقود بالرسو في ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان على حسابها الرسمي علي "تويتر"، "ترحب الولايات المتحدة بالسماح لأربع سفن وقود تجارية للشعب اليمني بدخول ميناء الحديدة".

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت السماح بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

وأكدت الخارجية بتغريدة على حسابها على تويتر، الأربعاء، أنه «رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة الثلاثاء لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي».