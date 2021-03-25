لأول مرة في العالم.. دولة تطعم أكثر من نصف سكانها ضد «كورونا»

ذكر وزير الصحة الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة حصلوا على جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا، الأمر الذي ساعد في بدء الخروج من الإغلاق المفروض لمواجهة الجائحة.

وبدأ توزيع لقاح فايزر في إسرائيل في ديسمبر، واتسع نطاق المؤهلين للحصول عليه ليشمل جميع المواطنين فوق 16 عاما.

ويعتبر من يحصلون عليه في حالة حماية كاملة بعد مرور أسبوع على تلقي الجرعة الثانية.

ودعا وزير الصحة يولي إدلشتاين الإسرائيليين إلى «اتباع الإرشادات (الصحية) حتى لا يعود فيروس كورونا مرة أخرى» وذلك في بيان أعلن فيه عن تطعيم أكثر من نصف السكان وسط انخفاض مستمر في حالات الإصابة.