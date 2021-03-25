عائلة منفذ "هجوم كولوراد" تكشف تفاصيل مثيرة

كشفت أحد أفراد عائلة المشتبه بتنفيذه لهجوم كولورادو الأخير، الذي أودى بحياة 10 أشخاص، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بحياته.

وتحدث صهر أحمد العليوي العيسى، المتهم بالوقوف وراء إطلاق النار داخل متجر "كينغ سوبرز" للبقالة في منطقة تيبل ميسا، لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قائلاً إن أحمد كان يميل للانعزال والوحدة، وعاش في قبو والديه الضخم.

وتحدث أسامة الموسى للصحيفة البريطانية، موضحاً أن أحمد كان يجلس وحيداً خلال الزيارات العائلية، ونادراً ما كان يتحدث، واصفاً سلوكه بـ"الغريب".

وأضاف أسامة: "كان أحمد يعمل مع عائلته في مطعم خاص بهم. لم يكن لديه الكثير من الأصدقاء، وتميز بغبائه"، على حد تعبيره.

وبيّن أن أحمد عاش مع والديه، في قبو بمنزلهم المكوّن من 7 غرف، ويبلغ ثمنه 800 ألف دولار في أرفادا بكولورادو، وكان يعمل بمطعم لشقيقه، تمّ إغلاقه منذ الهجوم.

ووصف أسامة حال عائلة أحمد لدى سماعها خبر اعتقاله، بأن والده كان مذهولاً، وانفجر في البكاء.

وأوضح أن عائلته لا تعرف أي معلومات تتعلق بدوافع أحمد للإقدام على مثل هذا العمل الإجرامي.

ووفق أسامة، فقد ظنّت عائلة أحمد في بادئ الأمر أنه سقط في حادث إطلاق النار، ولم يتوقعوا أبداً أن يكون هو منفذ الهجوم.

وبعد يوم على حادثة إطلاق النار في كولورادو، بدأت تنكشف معلومات عن بعض ضحايا الهجوم الذي خلّف 10 قتلى.

وقتل منفذ الهجوم 3 أشخاص كانوا يعملون داخل متجر "كينغ سوبرز" للبقالة في منطقة تيبل ميسا، حيث وقعت الحادثة المأساوية، هذا إلى جانب الضابط القتيل إريك تالي.