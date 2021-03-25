الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 5 أشهر

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الهند سجلت 53476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية منذ 23 أكتوبر.

ورصدت الهند إجمالاً 11.8 مليون إصابة بالفيروس في ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأظهرت البيانات أيضاً تسجيل 251 وفاة جديدة، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 160692.