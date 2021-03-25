إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 124.52 مليون حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 124.52 مليون شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و865 ألفاً و437 حالة وفاة وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019 .