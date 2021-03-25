في «حدث تاريخي».. «الشيوخ» يقر تعيين أميركي مثير للجدل!

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين راشيل ليفين مرشحة الرئيس جو بايدن لشغل منصب مساعد وزير الصحة، وهي أول متحولة معلنة يؤكد المجلس تعيينها.

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ووافق المجلس على تعيين ليفين بأغلبية 52 صوتا مقابل 48‭ ‬رغم المعارضة القوية من الجمهوريين.

وفيما تواصل الولايات المتحدة جهودها للتغلب على جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من 545 ألف أميركي، وصلت ليفين إلى هذا المنصب بعد أن قادت جهود مكافحة فيروس كورونا في ولاية بنسلفانيا. وعملت ليفين كذلك أستاذا لطب الأطفال والطب النفسي في جامعة ولاية بنسلفانيا.