بعد «الأحد الدامي».. قتلى في هجمات جديدة في النيجر

ذكر مصدر أمني كبير أن ما لا يقل عن عشرة لقوا حتفهم في هجمات على قريتين في منطقة تيلابيري بجنوب غرب النيجر.

وقال المصدر إن «قطاع طرق» مسلحين أحرقوا مدرسة وقتلوا ثلاثة في قرية زيباني وسبعة في جابادو.

وأضاف أن قوات الأمن تتفقد الموقع وأن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وقتل مسلحون 137 في مداهمات منسقة بقرى في جنوب غرب النيجر يوم الأحد، في أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ البلاد الحديث.