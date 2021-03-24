وفيات كورونا اليومية تواصل التراجع في بريطانيا

استمرت الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا في التراجع في بريطانيا، بشكل ملحوظ.

وأظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت، الأربعاء، 98 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، انخفاضا من 112 وفاة في اليوم السابق.

كما سجلت البلاد 5605 إصابات جديدة بالمرض، بارتفاع خفيف من 5379 حالة في يوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أيضا أن 28 مليونا و650 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، في حين تلقى مليونان و530 ألفا الجرعة الثانية.