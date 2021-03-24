الحكومة الليبية تعقد اجتماعها الأول في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه موسي الكوني، أمس، في الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس.

وأكد المنفي، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وذلك من أجل توحيد كافة المؤسسات في الدولة، مؤكداً ضرورة أن تكون انطلاقة عمل الحكومة انطلاقة قوية من أجل حل كافة المشاكل لتحسين الظروف المعيشية لليبيين.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تهدف مشاركة المنفي في الاجتماع إلى دعم عمل الحكومة ومساندتها في المهام المنوطة بها.

وأكدت مصادر حكومية ليبية في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الاجتماع الأول ناقش المشكلات المعيشية خاصة أزمة الكهرباء ونقص السيولة وارتفاع الأسعار.

بدوره، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش إن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يمثل توجهاً وزخماً ينبغي ألا يضيع سدى، مؤكداً أن تشجيع السلطة التنفيذية الجديدة ومجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لتحقيق الأهداف التي حددها ملتقى الحوار السياسي الليبي والحفاظ على الزخم على جميع المسارات الليبية - الليبية والتي ينبغي أن يتواصل عملها بطريقة تعزز بعضها البعض.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن القادة الليبيين تقع على عاتقهم مسؤولية إظهار رغبتهم في احترام التعهدات والالتزامات التي تم إقرارها في خارطة الطريق الخاصة بملتقى الحوار السياسي الليبي والتي تتفق مع إرادة الشعب الليبي.

وأشار كوبيش إلى أن القيادة الليبية تحتاج إلى دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي على نحو مستمر وموحد في الوقت الملائم، مؤكداً أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتفق مع السلطة التنفيذية المؤقتة في الأولويات الرئيسية التي حددها رئيس الوزراء الدبيبة، وتقف البعثة على الاستعداد لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة.

وأوضح أن أولوية الملفات التي ستعمل عليها حكومة الوحدة الوطنية إعادة توحيد ليبيا ومؤسساتها السيادية ودفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح وإعادة الدمج وتقديم الخدمات الأساسية لليبيين على أساس نظام لامركزي والتصدي لجائحة كورونا وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والنهوض بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

ولفت كوبيش إلى وجود دعم واسع وقوي في ليبيا بما في ذلك الدعم المتنامي من الشباب لإجراء انتخابات شاملة في 24 ديسمبر والتي ينبغي أن تظل محور اهتمام السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة حاسمة لتحقيق مطّرد ومستدام في حالة التنفيذ التدريجي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر الماضي.

فيما شددت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي على تمسك بلادها بتثبيت وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.