العراق.. مقتل 27 «داعشياً» بعملية عسكرية في الموصل

هدى جاسم (بغداد)

صرح اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس، بأن القوات العراقية تمكنت من قتل 27 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في إطار عملية عسكرية، استمرت أسبوعين واستهدفت عناصر «داعش» في سلسلة جبال حمرين جنوب شرقي الموصل.

وقال رسول في بيان صحفي: إن «قوات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي نفذت منذ التاسع من الشهر الجاري عملية الأسد المُتأهب في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل، واستهدفت بقايا عصابات داعش الإرهابية»، وأشار إلى «الاستعانة بقناصين من جهاز مكافحة الإرهاب للتصدي للتنظيم في مداخل ومخارج الكهوف والأوكار في المناطق الشاهقة من جبال مخمور، والتي لايمكن الوصول إليها بالعجلات العسكرية». وذكر رسول أن طيران الجيش العراقي والتحالُف الدولي نفذ 312 ضربة جوية، كان لها دور مهم في تدمير 120 كهفا وموقعا وتسببت بقتلهم وهروبهم بعد انهيارها عليهم. وأوضح أن عملية «الأسد المُتأهب» استمرت 14 يومًا تم خلالها قتل 27 إرهابياً من عصابات «داعش»، وتم رصد قتلهم بشكل مباشر، فيما لم تتسن معرفة عدد القتلى الذين طُمرت جُثثهم تحت الصخور الجبلية.