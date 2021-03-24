عمّان تحتضن اجتماعاً مصرياً أردنياً عراقياً

عمّان (وكالات)

انطلقت بالعاصمة الأردنية عمّان، أمس، جولة مباحثات رسمية بين وفود وزارية من العراق والأردن حضورياً ومصر عبر دائرة تلفزيونية.

وأكد وزير التخطيط العراقي خالد بتّال النجم، بحسب بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع جاء وفق رغبة الحكومة العراقية بتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدان الثلاثة على أرض الواقع، بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في مجالات التبادل التجاري والصناعي.

وأضاف النجم أن الجانب العراقي حريص على الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث في جميع القطاعات الحيوية.

وبحسب البيان، ناقش الوفد العراقي التعاون المشترك لتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية، وإنشاء المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية، فضلاً عن تفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري.

وعرضت خلال الاجتماع مذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والأمن الغذائي، فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيماوية.

ودعا الوفد العراقي الفرق الفنية من الجانبين الأردني والمصري، إلى زيارة العراق للاطلاع على المواقع المحددة لإقامة المشروعات المدرجة ضمن مذكرات التفاهم الموقعة.