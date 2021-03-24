ولاية أميركية تلغي عقوبة الإعدام

ألغت ولاية فرجينيا الأميركية، الأربعاء، عقوبة الإعدام، لتصبح أول ولاية في جنوب الولايات المتحدة تقدم على هذه الخطوة.

ووقّع حاكم الولاية الديمقراطي رالف نورذام، قانونا يحظر عقوبة الإعدام في الولاية، واصفا القرار بأنه واجب «أخلاقي».

وأصبحت فرجينيا الولاية الأميركية الثالثة والعشرين التي تلغي عقوبة الإعدام.

وكانت الولاية الأكثر تطبيقا لهذه العقوبة التي نفّذتها نحو 1400 مرة منذ تأسيسها في أوائل القرن السابع عشر.

ووقّع نورذام قانون إلغاء عقوبة الإعدام في سجن غرينزفيل في مدينة «جارات»، حيث كانت سلطات الولاية تنفّذ أحكام الإعدام.

وقال نورذام إن «توقيع هذا القانون الجديد هو العمل الصواب».

وتابع الحاكم «في تاريخ فرجينيا أمور كثيرة نفتخر بها إنما ليس عقوبة الإعدام».