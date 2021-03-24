«تقييم الحوادث» يفند أكاذيب الحوثي حول قصف عدد من الأهداف باليمن

الرياض (وكالات)

فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أمس، أكاذيب ميليشيات الحوثي الإرهابية حول قصف عدد من الأهداف في مناطق متفرقة باليمن.

وأعلن الفريق المشترك أنه بعد البحث والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بمستشفى الثورة في محافظة تعز تبين أنه يقع ضمن المناطق المحظور استهدافها من قوات تحالف دعم الشرعية. وتابع أن «وحدات المدفعية والهاون التابعة للتحالف لم تستهدف هذه المنطقة في تاريخ الادعاء في 3 سبتمبر 2019»، ومضى قائلاً إن «قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدف عسكري يبعد 53 كيلو متراً عن منطقة الثورة بتاريخ 21 أبريل 2015».

وحول ادعاءات الحوثي بشأن استهداف التحالف مصنعاً للزيت، قال الفريق المشترك: «كان لدينا معلومات استخباراتية أعدنا التحقق منها، وتبين أنه موقعاً لتصنيع الذخائر يمتلكه الحوثي في محافظة الحديدة». وتابع «بناء على معلوماتنا الاستخباراتية، نفذ التحالف مهمة جوية على مصنع ذخائر الحوثيين بمحافظة الحديدة بعد التحقق من خلوه من المدنيين».