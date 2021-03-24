لهذا السبب الخطير أقيل السلاوي منسق تطوير لقاح كورونا في أميركا

أبوظبي (الاتحاد) - أقيل منصف السلاوي، كبير علماء عملية تطوير لقاح كوفيد التابعة للحكومة الأميركية أثناء إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، كرئيس لشركة Galvani Bioelectronics بسبب مزاعم بالتحرش «المثبتة» من قبل امرأة.

ونقل موقع شبكة «سي أن بي سي» التلفزيونية الأميركية أن إقالة السلاوي من قبل مجلس إدارة شركة «جلاكسو سميث كلاين» - المساهم الأكبر في شركة Galvani Bioelectronics - تأتي بعد شهر من تلقي شركة «جلاكسو سميث كلاين» خطابًا «يحتوي على ادعاءات بالتحرش والسلوك غير اللائق تجاه موظفة في الشركة من قبل الدكتور السلاوي»، حسبما ذكر بيان صادر شركة «جلاكسو سميث كلاين».

وقال البيان: إن هذا السلوك «حدث قبل عدة سنوات عندما كان السلاوي موظفا في شركة جلاكسو سميث كلاين».

أمضى السلاوي، البالغ من العمر 61 عامًا، 30 عامًا في «جلاكسو سميث كلاين»، حيث أشرف على تطوير اللقاح في شركة الأدوية العملاقة تلك.

وقالت «جلاكسو سميث كلاين»: «عند استلام الرسالة، بدأ مجلس إدارة الشركة على الفور تحقيقًا مع شركة محاماة ذات خبرة للتحقيق في الادعاءات».

وأضافت الشركة «التحقيق في سلوك الدكتور السلاوي أكد المزاعم وهو مستمر»، مضيفة أن هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق.

وأوضحت الشركة أن هذه الادعاءات ضد السلاوي وردت من امرأة واحدة وأنها لم تكن يوما على علم بها.

والسلاوي، وهو من أصول مغربية، متزوج من كريستن السلاوي التي خدمت نائبة رئيس ومديرة وحدة تطوير الأعمال في جلاكسو سميث كلاين.

وقدم السلاوي استقالته من منصب كبير علماء عملية تطوير لقاح كوفيد التابعة للحكومة الأميركية في يناير الماضي، بناء على طلب من فريق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، وفقا لما نقلته شبكة «سي أن بي سي» الأميركية عن مصدرين.