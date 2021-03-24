جونسون يعلّق على حظر تصدير لقاح «كورونا» من أوروبا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي من فرض حظر على صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وفي إطار أسئلة تلقاها جونسون من نواب البرلمان بشأن تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا، سئل رئيس الوزراء عن القيود المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تصدير اللقاحات.

وقال جونسون: «لا أعتقد أن الحظر المفروض على اللقاحات، أو مكونات اللقاحات أمر معقول. أعتقد أن الضرر طويل الأمد الناجم عن عمليات الحظر يمكن أن يكون جسيما للغاية». وأضاف: «أود أن أوضح بهدوء لأي شخص يفكر في فرض حظر أو قطع سلاسل الإمداد أن الشركات قد تنظر في مثل هذه الإجراءات، وتتوصل إلى استنتاجات بشأن ما إذا كان من المعقول ضخ استثمارات مستقبلية في الدول التي تفرض حظراً تعسفياً».

وشدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، القيود التي كان قد فرضها على صادرات لقاحات فيروس كورونا، وهو ما يعني وقف أي شحنات صادرات متوجهة إلى أي مكان.

وقد وضعت الكتلة الأوروبية، في يناير الماضي، نظاماً لتسجيل الشحنات المصدرة من اللقاح.

وحتى الآن، يمكن وقف الصادرات حال ثبت أن الشركة التي تريد تصديرها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية مع الاتحاد الأوروبي، ويتم السماح بالتصدير لدول بعينها.

وألغت المفوضية الأوروبية، اليوم، الاستثناءات المتعلقة بصادرات اللقاح إلى دول مجاورة.