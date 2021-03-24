البرازيل: إعطاء 17 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء 17 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 478 ألفاً و149 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 1.7 عام.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو تسعة أسابيع.

وفي سياق متصل، أفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 12.1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 298 ألفا و676 حالة.

ومضى عام وأربعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.