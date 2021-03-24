مفوضة الصحة: جائحة كورونا تتفاقم في عدة دول أوروبية



قالت مفوضة شؤون الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيديس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الجائحة تزداد سوءاً في دول أوروبية كثيرة، مع ارتفاع أعداد إصابات «كوفيد-19» والمرضى بالمستشفيات والوفيات.

وفي مواجهة ذلك، قالت المفوضية إنها ستشدد قيود تصدير لقاحات «كوفيد-19» المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت: «عندما يصبح الوضع مقلقاً في الكثير من الدول الأعضاء، لا بد من مراجعة شفافية آلية التصدير».

وأضافت: «تسجل 19 دولة حالياً زيادات في عدد الحالات... وهناك ثماني دول تسجل زيادة في عدد الوفيات».

واستطردت قائلة: «الوضع مقلق لأننا شهدنا الزيادة في عدد من سلالات (فيروس كورونا) خلال الأسابيع القليلة الماضية».



