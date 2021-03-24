اليابان: خلل أمني خطير في محطة نووية



أعلنت هيئة الرقابة النووية في اليابان، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم منع مشغل محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية من إعادة تشغيل محطة أخرى، بسبب وجود خلل أمني خطير.

وتعتزم هيئة تنظيم الطاقة النووية منع شركة "طوكيو إلكتريك باور" (طوكيو للطاقة الكهربائية) من نقل الوقود النووي إلى محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية أو تحميل الوقود إلى مفاعلاتها.

وقال مسؤول بالهيئة، إنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بعد إتاحة الفرصة لشركة طوكيو إلكتريك باور للرد على الحظر المحتمل.

وكانت وكالة "كيودو" اليابانية نقلت عن تقرير للجهات الرقابية أنه تبين أن محطة كاشيوازاكي- كاريوا عرضة للاختراق غير المصرح به في 15 موقعاً منذ مارس 2020 بسبب أنظمة الكشف والدعم المعيبة.

وصنفت السلطات الخرق، مؤقتاً، بأنه عند أعلى مستوى من حيث السلامة والخطورة.

وتحرص كهرباء طوكيو على إعادة تشغيل المحطة، حيث تواجه التزامات ضخمة بمدفوعات وتكاليف أخرى تتعلق بكارثة محطة فوكوشيما.

وتعرضت محطة فوكوشيما لانهيار بعدما ضربها زلزال قوي أعقبه تسونامي في 11 مارس من عام 2011.



