سلطنة عمان تدشّن الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السل

دشّنت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة الصحة اليوم الأربعاء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السل التي تقوم بتنفيذها على مراحل، وترتكز بشكل أساسي على خفض نسبة الإصابة والوفيات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن تدشين الاستراتيجية يأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للسل الذي يُصادف 24 مارس من كل عام.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السل في مراحلها الأولى إلى خفض نسبة الإصابة إلى 10 لكل مليون بحلول عام 2035، وذلك للوصول إلى ما يُسمَّى بمرحلة ما قبل القضاء على السل عن طريق خفض الإصابة بنسبة 90 % وخفض الوفيات، بنسبة 95 % قياساً على الوضع الوبائي لعام 2015.

وقال وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي إنَّ الحالات المُسجَّلة بمرض السل في السلطنة في انخفاض خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أنَّ الحالات المسجَّلة في السلطنة هي في الأغلب للوافدين على الرغم من الفحوص التي تُجرى لهم قبل القدوم إلى السلطنة.



