ألمانيا تتراجع عن تشديد الإغلاق في عيد القيامة

عقب انتقادات حادة، قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التراجع عن قرار تشديد الإغلاق خلال عطلة عيد القيامة، أو ما يعرف باسم "راحة عيد القيامة"، والذي تم الاتفاق عليه مع قادة الولايات أمس الثلاثاء.

وأعلنت ميركل ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء عبر الإنترنت مع قادة الولايات، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في الاجتماع.