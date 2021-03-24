في أول اجتماع لها في عهد بايدن.. «الرباعية» تدعو لاستئناف عملية السلام

دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، في ختام أول اجتماع لها منذ تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه قبل شهرين إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي حين كان الناخبون الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في رابع انتخابات تشريعية مبكرة في أقلّ من عامين، عقد مبعوثو الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة) اجتماعاً افتراضياً للبحث في سبل «العودة إلى مفاوضات هادفة تؤدّي إلى حلّ الدولتين»، بحسب ما أعلنت اللجنة في بيان.

وأضاف البيان أنّ المجتمعين دعوا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى «تجنّب أيّ عمل أحاديّ الجانب من شأنه أن يعقّد تنفيذ حلّ الدولتين».

وإذا كانت اللجنة الرباعية الدولية دعت في بيانها إلى استئناف محادثات السلام المتوقّفة منذ سنوات، إلا أنّها لم تشر إلى الطريقة التي تعتزم من خلالها إقناع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بفعل ذلك.