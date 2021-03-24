مصر تسجل 648 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية، 648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة ارتفاعاً من ‭‭‬643‭‬‬ إصابة و‭‭‬39‭‬‬ وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 196709 من ضمنهم 150924 حالة تم شفاؤها و11680 حالة وفاة".

كانت وزيرة الصحة هالة زايد قد قالت يوم الاثنين إن مصر بصدد إبرام اتفاق مع شركة سينوفاك بيوتيك الصينية خلال شهر مارس الجاري لتصنيع لقاحها الواقي من فيروس كورونا فيها.

وأضافت أن مصر تأمل أن تصبح مركزاً لتصنيع اللقاح للاستخدام المحلي وللتصدير إلى الدول الأفريقية أيضاً.