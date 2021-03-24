هونغ كونغ وماكاو تعلّقان التطعيم بلقاح فايزر

أعلنت السلطات في كلّ من هونغ كونغ وماكاو، اليوم الأربعاء أنّها علّقت عمليات التطعيم الجارية بوسطة لقاح فايزر/بايونتيك بعدما أبلغتها الشركة الموزّعة لهذا اللّقاح المضادّ لكورونا بوجود عيوب في دفعة من القوارير التي تحتوي على جرعات اللّقاح.

وقالت حكومة ماكاو في بيان إنّه "يجب تعليق عمليات التلقيح بالمنتجات المعنيّة".

بدورها قالت حكومة هونغ كونغ في بيان إنّه "بداعي الحيطة، يجب تعليق عملية التطعيم الحالية خلال فترة التحقيق".

وأوضحت المدينتان أنّهما قرّرتا تعليق حملة التطعيم بعدما تبلّغتا من "فوسون"، الشركة الدوائية الصينية المسؤولة عن توزيع هذا اللّقاح في الصين، بأنّ دفعة الجرعات ذات الرقم 210102 تعاني من عيب في التغليف.