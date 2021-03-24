بالفيديو.. لحظات مرعبة لـ«مجزرة كولورادو»

أظهر فيديو لحظات عصيبة عاشها الأميركيون في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، حيث نفذ شاب سوري يدعى أحمد العليوي العيسى مجزرة راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم شرطي.

وفي بداية المقطع المصور الذي نشر عبر موقع «يوتيوب»، يظهر صوت شخص يستنجد بالشرطة مشيرا إلى مكانه King Soopers وهو سوبر ماركت معروف في المدينة، ويشير إلى وجود جرحى في المكان

كما تظهر في الفيديو جثث قرب مدخل السوبرماركت، ثم يظهر أحد الزبائن يخرج من المحل، مشيرا إلى أن المهاجم داخل المحل.

والعيسى، كان معروفا سابقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، واشترى بندقية الأسبوع الماضي، طرازها Ruger AR-556 نصف أوتوماتيكية، وهي من عائلة AR-15 الشهيرة.

وقال صديق مقرب لمنفذ الهجوم في تصريح لموقع "العربية نت"، إنه كان شخصا طبيعيا محاطا بالأصدقاء لكن بعد تخرجه من المدرسة الثانوية اصبح معزولا وانقطعت اخباره ولم يعد اجتماعيا.

وأضاف «اعتقد أنه عانى من بعض الاضطرابات التي تفاقمت لاحقا لكنه لم يتصور أن يقوم بعملية قتل جماعي».

وأكدت عائلة أحمد العليوي العيسى، أنه كان يعاني من أمراض نفسية.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية «KDVR-TV»، رجلا ملتحيا شبه عار ومكبلا، ويجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساقه ملطخة بالدماء.

وقالت ماريس هيرولد، رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي، إنّ «10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم شرطي لبّى نداء الاستغاثة»، مضيفة أنه «كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص».

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحافي صباح اليوم الثلاثاء بين 20 و65 عاما.