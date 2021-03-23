دعوات لإعلان الطوارئ باليمن بعد ارتفاع إصابات «كورونا»

عدن (وكالات)

دعت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الحكومة أمس، إلى إعلان حالة الطوارئ، بعدما أعلنت عن تسجيل 238 إصابة في اليومين الماضيين بالفيروس.

ودعت اللجنة في تغريدة على موقع تويتر وزارة الصحة إلى «إعلان حالة الطوارئ الصحية في كل المحافظات ورفع الجاهزية في المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير أدوات الحماية للكادر الطبي والأدوية والمستلزمات الضرورية، تحسباً لاحتمالات تفشي موجة ثانية من جائحة كورونا». ودعت اللجنة أيضاً إلى «تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي، بحسب تقديرات السلطات المحلية بالمحافظات حسب الحالة الوبائية». وطالبت اللجنة «المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والابتعاد عن التجمعات».