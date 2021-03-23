الإسرائيليون ينتخبون للمرة الرابعة خلال عامين

تل أبيب (وكالات)

افتتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل أمس، للإدلاء بأصواتهم لانتخابات «الكنيست» الـ 24.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن 38 قائمة تخوض الانتخابات، ويبلغ أصحاب حق التصويت نحو 6 ملايين، وهي الانتخابات الرابعة في غضون عامين.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل أن معدل إقبال الناخبين على التصويت تراجع عن معدلات التصويت خلال الانتخابات السابقة.

وبلغ معدل الإقبال على التصويت، خلال الانتخابات التي جرت في مارس 2020 وسبتمبر 2019 بحلول الساعة الثانية مساء 38.1 بالمئة و36.5 بالمئة على الترتيب.

ويثير ضعف الإقبال، ما بين فتح اللجان الانتخابية وحتى إغلاقها في ساعة متأخرة أمس، المخاوف بشأن عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة. وقال نتنياهو خلال الإدلاء بصوته، برفقة زوجته ساره في مدرسة بالقدس: «هذا يوم احتفالي لإسرائيل، يوم فرح وابتسامات، نحن خارجين لأداء الحق الديمقراطي».

وأسفرت الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين إلى تقسيم الطيف السياسي بشكل عام بين مؤيد لنتيناهو ومعارض له.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أنه من غير المتوقع إعلان نتائج نهائية قبل الجمعة القادم، حيث إن فرز الأصوات البريدية لكل من العسكريين والدبلوماسيين والسجناء ومرضى كورونا سيبدأ اليوم الأربعاء.

ونظراً لأنه من المتوقع أن تكون بعض النتائج متقاربة، فإن هذه الأصوات يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً.

وفي سياق متصل، قال موقع «عرب 48» الإخباري إن هناك مخاوف من تحول هذه الانتخابات إلى محطة قصيرة قبل بدء التحضير لانتخابات خامسة محتملة في ظل استمرار الأزمة التي تسيطر على النظام السياسي الإسرائيلي وحالة الاستقطاب بين المعسكرين المتنافسين، الأمر الذي يمنع حسم المعركة الانتخابية بفوز أحد الطرفين، وتشكيل حكومة.