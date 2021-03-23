الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في النيجر

أبوظبي، نيامي (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت جنوب غرب النيجر، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

هذا وشهدت قرى في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي في غضون 6 أيام هجمات راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل، بينهم 137 مدنياً قتلوا الأحد الماضي في منطقة «تاهوا».

ويعتبر تكثيف هذه الهجمات التحدي الأكبر الذي يواجهه رئيس البلاد الجديد محمد بازوم، خليفة محمدو إيسوفو، والذي أكدت المحكمة الدستورية في النيجر فوزه بالانتخابات الرئاسية الأحد.

وهذه هي الهجمات الإرهابية الأكثر دموية في النيجر منذ سنوات.

ومساء أمس الأول، أعلنت الحكومة النيجرية، أنّ الهجمات المسلّحة التي شنّها إرهابيون ضدّ قرى في منطقة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي الأحد الماضي أسفرت عن مقتل 137 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الهجمات الإرهابية في هذه المنطقة في غضون 6 أيام إلى 203.

وقال المتحدّث باسم الحكومة زكريا عبد الرحمن في بيان عبر التلفزيون الحكومي، إنّ «هذه العصابات المسلّحة التي باتت تستهدف المدنيين بصورة ممنهجة اجتازت مرحلة جديدة من الرعب والهمجية». وأضاف أنّ «الحكومة تدين هذه الأعمال الهمجية التي يرتكبها أفراد لا دين لهم ولا قانون»، مشيراً إلى أنّ الحكومة أعلنت حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم أمس.

وقال البيان، إنّ «إجراءات أمنية وصحيّة معزّزة اتّخذت في المنطقة، وفُتح تحقيق للقبض على مرتكبي هذه الأعمال الجبانة والإجرامية وتقديمهم للمحاكمة».

وكانت مصادر في الأجهزة الأمنية النيجرية أفادت، أمس الأول، بأنّ الحصيلة المؤقتة تفيد بسقوط 60 قتيلاً في الهجمات التي وقعت الأحد.

ووفقاً لمسؤول محلي، فإنّ «مسلّحين وصلوا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك، هاجموا إنتازاين وبكواراتي وويستاني والمناطق المحيطة».

والمناطق المستهدفة تقع في منطقة تاهوا القريبة من تيلابيري، وكلتاهما قريبة من الحدود مع مالي.

ومنطقة تيلابيري تقع في منطقة معروفة بـ «الحدود الثلاثة» عند تخوم النيجر ومالي وبوركينا فاسو التي تتعرض بانتظام لهجمات إرهابية.

ووفقاً لفوزي إيسينتاغ رئيس بلدية تيليا التي تقع ضمن أراضيها القرى التي تعرضت للهجوم، فإنّ المهاجمين «أطلقوا النار على الناس، وأخذوا الماشية».

وفي 15 مارس، شن مسلحون هجمات على سيارات عدة عائدة من السوق الأسبوعية في بانيبنغو.

كذلك، استهدفوا بلدة «داري داي» وقتلوا سكاناً وأحرقوا سيارات ومخازن الحبوب.

وبلغت حصيلة هذه الهجمات 66 قتيلاً، وفي اليوم نفسه، أدى هجوم تبناه تنظيم «داعش» على الجيش المالي في «الحدود الثلاثة» إلى مقتل 33 جندياً.

«الأزهر» يحذر من زيادة نشاط «داعش» في أفريقيا

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمصر من زيادة نشاط تنظيم «داعش» في أفريقيا، من خلال تصدره محاولة استقطاب مسلحين جدد من أنصار تنظيم «القاعدة».

وأعرب مرصد الأزهر، في بيان، عن إدانته لهجمات التنظيم الإرهابية، معتبراً أنها دليل على وحشية وإجرام تلك الجماعات التي تنتسب زورًا وبهتانًا إلى الدين الإسلامي.

وأشار البيان إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذه «داعش» قبل أيام مستهدفاً وحدة عسكرية تابعة لجيش مالي، ما أسفر عن مقتل 33 جندياً بضواحي مدينة «تيسي» على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو.

وعلق على الهجوم بقوله: «ما حدث دلالة واضحة على توغل تنظيم داعش الإرهابي في منطقة غرب القارة الأفريقية، بعد هزيمته الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط».

وفسر المرصد هجمات «داعش» المتزايدة بأنها محاولة للحد من نشاط تنظيم «القاعدة» الذي يعتبر العدو اللدود له في تلك المنطقة، وذلك من خلال بسط سيطرته على أكبر مساحة فيها.

ولفت إلى أن «داعش» يحاول تصدر المشهد كنوع من استعراض القوة وكذلك لجذب مقاتلين جدد من أنصار «القاعدة».