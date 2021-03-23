15 قتيلاً و400 مفقود بحريق مخيم للروهينجا في بنغلاديش

دكا (وكالات)

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن 15 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في حريق ضخم اندلع في مخيم للاجئين الروهينجا في بنغلاديش، فيما ما يزال 400 شخص في عداد المفقودين.

وذكر يوهانس فان دير كلاو، المسؤول بالمفوضية، والذي شارك في إفادة عبر الإنترنت من داكا في بنغلاديش، أمس: «إن الحريق ضخم ومدمر»، مضيفاً «ما زلنا لا نعرف مصير 400 شخص، ربما يكونوا وسط الأنقاض». وتابع أن المفوضية تلقت تقارير عن إصابة 560 شخصاً بجروح، ونزوح 45 ألفاً.

وقال مسؤولون وشهود، إن حريقاً ضخماً اندلع في مخيمات اللاجئين الروهينجا في جنوب بنغلاديش، أمس الأول، ودمر آلاف المساكن. ويعيش نحو مليون من أقلية الروهينجا المسلمة من ميانمار في ظروف بائسة داخل مخيمات في منطقة «كوكس بازار»، بعد فرارهم من بلدهم عقب عملية عسكرية لجيش ميانمار عام 2017.