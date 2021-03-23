واشنطن: التحالف مصمم على تدمير «داعش»

هدى جاسم، وكالات (بغداد، واشنطن)

أكدت الولايات المتحدة أن تحرير الأراضي في العراق وسوريا كان نقطة تحول مهمة في القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، إلا أن المهمة لم تكتمل بعد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أمس، بمناسبة الذكرى الثانية لطرد التنظيم من مناطق سيطرته في العراق وسوريا، إن «التحالف الدولي ما يزال متحداً في تصميمه على تدمير هذا العدو، وسيواصل جهوده ضد التنظيم في العراق وسوريا ودول أخرى».

وأكد البيان أن «الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بالتحالف الدولي، والهزيمة الدائمة لداعش».

وقال بيان الوزارة إنه «قبل عامين، حرر التحالف الدولي لهزيمة داعش، مع شركائنا المحليين، جميع الأراضي التي يسيطر عليها داعش في العراق وسوريا»، مضيفاً أن «هذا علامة رئيسة في طريق الجهود الرامية إلى ضمان الهزيمة الدائمة لهذه الجماعة الإرهابية».

وأشادت واشنطن بشجاعة وتضحيات قوات الأمن العراقية، والبيشمركة الكردية العراقية، وقوات سوريا الديمقراطية في المعارك، مؤكدة مواصلة العمل إلى جانب هذه القوات لإبقاء الضغط على بقايا «داعش».

وقالت الوزارة إنه منذ هزيمة «الخلافة المحتالة» لـ«داعش» إقليمياً، «واصل أعضاء التحالف الـ83 جهودهم لتعطيل قدرة داعش على التنظيم والتخطيط للهجمات والتجنيد ونشر التطرف على الإنترنت»، مضيفة «أبعدنا قادة داعش الرئيسين وواصلنا ملاحقة من تبقى وتقديمهم إلى العدالة».

وأشارت الوزارة إلى عودة 8 ملايين شخص إلى ديارهم وشروعهم بمساعدة دعم التحالف في إعادة بناء حياتهم، مؤكدة التزام الولايات المتحدة الراسخ بالتحالف الدولي وهزيمة «داعش» الدائمة.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، تدمير 39 وكراً للإرهابيين في محافظة نينوى. وقالت خلية الإعلام في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»: إنه «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى». وأشارت إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير 39 وكراً للإرهابيين.

إلى ذلك، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أمس، اعتقال 8 من عناصر من تنظيم «داعش» في إطار عمليات أمنية خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظات بغداد ونينوى والسليمانية.