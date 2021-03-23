نتنياهو يتصدر الانتخابات النيابية في إسرائيل

تصدّر حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في إسرائيل الثلاثاء.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به استطلاعات للرأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أغلقت الساعة 22,00 (20,00 ت غ).

وهذه رابعة انتخابات تشريعية في غضون سنتين في إسرائيل.

ووفق هذه الاستطلاعات، حصل الليكود بزعامة نتنياهو على 31 إلى 33 مقعدا من أصل 120 في الكنيست. يأتي وراءه حزب "يش عتيد" برئاسة الوسطي يائير لابيد الذي سيحصل على ما بين 16 الى 18 مقعدا بحسب استطلاعات الرأي.

وحصلت «القائمة المشتركة» على 9 مقاعد و«أزرق أبيض» 7 مقاعد، وحزب «يمينا» 7 مقاعد في الكنيست.

كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى حصول حزب «إسرائيل بيتنا» على 7 مقاعد، وحزب «شاس» على 9 مقاعد، فيما فاز حزب «ميرتس» بـ6 مقاعد، و«العمل» بـ7، بينما فشلت القائمة العربية الموحدة في الفوز بأي مقعد.