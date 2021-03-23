كشف معلومات مهمة عن منفذ «مذبحة كولورادو»

أبوظبي (الاتحاد) - بدأت المعلومات عن منفذ «مذبحة كولورادو» تتكشف شيئاً فشيئاً بعد أن أعلنت السلطات الأميركية هويته، الثلاثاء.

وقالت السلطات، في وقت سابق، إن مرتكب الجريمة، التي راح ضحيتها عشرة أشخاص، شاب في الحادية والعشرين من عمره واسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة «أرفادا» في كولورادو.

ونقلت وسائل إعلام أميركية أن مرتكب المجزرة مهاجر سوري. وقالت عائلة منفذ الهجوم إنه كان يعاني أمراضاً نفسية.

ونقل عن أحد أصدقاء العيسى قوله إنه «كان شخصاً طبيعياً وعزل نفسه في الفترة الأخيرة».

ويواجه الآن عشرة اتهامات بالقتل. لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به أصيب في ساقه أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة، لكن حالته مستقرة.

ووقع إطلاق النار العشوائي في متجر «كينج سوبرز» بمدينة «بولدر» الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر بولاية كولورادو.

وقال المحققون إنهم واثقون من أن هذا عمل فردي من العيسى، لكنهم لم يتطرقوا لأي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لهذه المذبحة.

وقال مايكل شنايدر المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.آي) في دنفر، خلال إفادة صحفية، «من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات في الوقت الراهن».