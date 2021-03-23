بوتين يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا

أبوظبي (الاتحاد) - نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى، اليوم الثلاثاء، لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله «تلقى الرئيس بوتين التطعيم ضد فيروس كورونا. إنه في حالة جيدة. غدا، لديه يوم عمل كامل».

كما لم يحدد بيسكوف أيا من اللقاحات الروسية الثلاثة تلقاه بوتين، مؤكدا أن اللقاحات الثلاثة جميعها موثوقة وفعالة ضد فيروس كورونا.

وقال الكرملين، في وقت سابق اليوم، إنه قرر عمدا عدم الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي اختار بوتين التطعيم به.

كان الرئيس الروسي، البالغ 68 عاماً، وعد في ديسمبر الماضي بأنه سيأخذ أحد اللقاحات الثلاثة التي طورتها بلاده. وأكد، أمس الاثنين، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحافيين، في وقت سابق اليوم «لن نُظهر تلقي الرئيس للقاح، ويجب تصديق ما نقول»، مشيرا إلى أن بوتين «لا يحب تلقي اللقاح أمام الكاميرات».