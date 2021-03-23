حظر الأسلحة الهجومية.. هل يفعلها بايدن بعد مذبحة كولورادو؟

مع كل مجزرة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة، ترتفع الأصوات للمطالبة بحظر الأسلحة الهجومية التي تستخدم في تلك العمليات.

فهل يفعلها الرئيس الأميركي جو بايدن؟

فقد دعا بايدن، اليوم الثلاثاء، الكونجرس إلى اتخاذ قرار بشأن الأسلحة النارية بعد عملية إطلاق نار جديدة أوقعت عشرة قتلى في متجر في كولورادو، معرباً عن تأييده لحظر الأسلحة الهجومية.

وقال الرئيس الديمقراطي من البيت الأبيض "لست بحاجة للانتظار دقيقة أخرى، ولا ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ أرواح في المستقبل ولحثّ زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك".

وأضاف "علينا حظر الأسلحة الهجومية".

وقتل عشرة أشخاص على الأقل خلال إطلاق نار عشوائي في متجر للبقالة بولاية كولورادو أمس. وهو ثاني حادث دموي في الولايات المتحدة خلال أسبوع. حيث قتل مسلح ثمانية أشخاص في ثلاثة أندية صحية في 16 مارس الجاري بمنطقة أتلانتا قبل إلقاء القبض عليه.

ولم ينجح الرؤساء الأميركيون المتعاقبون، حتى الآن، في حظر الأسلحة الهجومية التي تستخدم في عمليات إطلاق النار العشوائي بسبب قوة لوبي منتجي الأسلحة.